Ana Paula Marques é a nova presidente executiva da EDP Espanha

A nova CEO é membro do Conselho de Administração Executivo do grupo desde janeiro de 2021 e também faz parte do Conselho de Administração da EDP Espanha desde essa data, pelo que - segundo a filial espanhola em comunicado - tem experiência comprovada sobre assuntos empresariais.

De acordo com a nota, os principais desafios da nova presidente executiva em Espanha serão a integração e o desenvolvimento dos ativos da rede, a consolidação do negócio comercial e o desafio da transformação energética das centrais termoelétricas.

Antes de se juntar ao grupo EDP, Ana Paula Marque foi diretora executiva e vice-presidente da NOS, presidente da Associação Empresarial de Telecomunicações (Apritel) e membro não executivo do comité de gestão da SportTV, tendo começado a sua carreira profissional em marketing na Procter & Gamble.

A portuguesa é licenciada em economia pela Universidade do Porto e tem um MBA do Insead, sendo também professora adjunto na Porto Business School e na Faculdade de Economia do Porto.

A EDP Espanha é filial do grupo internacional EDP com sede em Lisboa, empregando diretamente mais de 1.550 pessoas no país e tendo quase 5.000 MW (megawatts) de capacidade instalada, 1,3 milhões de pontos de abastecimento na distribuição de eletricidade e uma carteira de comercialização a clientes empresariais de eletricidade, gás natural e serviços de mais de 17 TWh (terawatts), segundo números da empresa.