ANAC avança com estudo de capacidade para o aeroporto do Porto

Segundo Ana Vieira da Mata, a ANAC solicitou um estudo nesse sentido ao Eurocontrol, entidade europeia do setor da aviação, apontando "alguns níveis de maior pressão" no aeroporto do Porto.

"Estamos com níveis de tráfego semelhantes aos de Lisboa" à data da assinatura do contrato de concessão, indicou, apontando que há também `slots` (faixas horárias) em que existe "alguma procura".