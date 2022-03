Anadia é o município convidado na Bolsa de Turismo de Lisboa

Na edição deste ano Anadia é o município convidado , uma terra de paixões é o "slogan" escolhido. O stand deste concelho quer mostrar que Anadia vai para além dos apreciados leitão e espumante. Na edição deste ano Anadia é o município convidado , uma terra de paixões é oescolhido. Odeste concelho quer mostrar que Anadia vai para além dos apreciados leitão e espumante.

Após dois anos de interrupção devido à pandemia, esta Bolsa regressa para promover o emprego no país.A edição deste ano conta com mais de 75 empresas confirmadas em Lisboa e 50 no Porto, nas áreas da hotelaria, restauração, recursos humanos, eventos e tecnologia.Para ajudar os refugiados ucranianos acolhidos pelo nosso país, a Bolsa terá em permanência um tradutor ucraniano para acolher os 170 inscritos deste país e familiares que vivem em Portugal e que procuram uma oportunidade de emprego.



A BTL escolheu "o Porto e Norte como Destino Nacional Convidado", e, numa visita a este espaço, a repórter Arlinda Brandão apurou que vai ser anunciada aqui uma nova Rota dos vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte. A Bolsa de Turismo de Lisboa está de portas abertas até domingo na FIL no Parque das Nações, em Lisboa.