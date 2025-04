Analistas antecipam nova descida das taxas diretoras na zona euro em junho

De acordo com um inquérito regular do BCE aos analistas, hoje publicado, é previsto o primeiro aumento do preço do dinheiro no segundo trimestre de 2028, para 2,25%.

Na semana passada, o BCE baixou a taxa da facilidade permanente de depósito em 25 pontos base, para 2,25%, porque "o processo de desinflação continua a progredir" e "as perspetivas económicas estão ensombradas por uma incerteza excecional".

"As perspetivas de crescimento deterioraram-se devido ao aumento das tensões comerciais", alertou o BCE na semana passada.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 04 e 05 de junho em Frankfurt.