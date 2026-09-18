Economia
ANAREC estima subida de gasóleo em 6,5 cêntimos e gasolina em cinco cêntimos na próxima semana
A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis fez as contas e prevê que, em média, para a próxima semana, o preço do gasóleo suba 6,5 cêntimos e a gasolina aumente 5 cêntimos.
São preços finais, em média, para a semana, já contando com o acerto no ISP, Imposto sobre os Produtos Petrolíferos.
Esta é uma estimativa, podendo os preços, na prática, variar consoante o posto de abastecimento.
Esta é uma estimativa, podendo os preços, na prática, variar consoante o posto de abastecimento.