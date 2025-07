ANAV. Agências de viagens devem ser ouvidas na privatização da TAP

"A associação pede respeito por todos os `stakeholders` [partes interessadas], sobretudo as agências de viagens, que geram cerca de 40% das reservas, apelando a que sejam ouvidos e protegidos durante o processo", referiu a ANAV, em comunicado.

No seguimento do anúncio do Governo sobre a aprovação do decreto-lei que prevê a privatização de 49,9% do capital social da TAP, a ANAV mostrou-se favorável à decisão, mas apresentou algumas "condições inegociáveis", como a "inclusão formal dos agentes de viagens no processo decisório", para garantir "participação significativa na definição de contratos e processos pós-privatização".

"É impossível levar a bom porto um processo de privatização da TAP sem ter em consideração, sem ouvir, todos os restantes protagonistas que, juntamente com a companhia aérea, fazem do turismo português uma referência mundial", defendeu o presidente da ANAV, Miguel Quintas, citado na mesma nota.

A associação pretende também que os agentes de viagens monitorizem de perto o processo, para assegurar que os "interesses dos que trazem turistas e movimentam a economia" não são ignorados.

"A privatização só é válida se se salvaguardar todo o ecossistema envolvido em torno da TAP, nomeadamente as agências, hotelaria, restauração, eventos e infraestruturas aeroportuárias", apontou.

Adicionalmente, a ANAV quer ver garantida a manutenção do `hub` em Lisboa (aeroporto que serve como centro de distribuição para uma companhia aérea), manifestando-se "contra qualquer cenário que retire o `hub` de Lisboa em benefício de outros, como por exemplo Madrid".