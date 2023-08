Angola e Brasil assinam sete memorandos de entendimento para "reforço e relançamento" da cooperação

Os instrumentos jurídicos foram assinados na presença dos Presidentes de Angola, João Lourenço, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre hoje o seu primeiro dia de visita de Estado a Angola.

Entre estes está um acordo sobre o exercício das atividades profissionais remuneradas pelos de pessoal acreditado nas embaixadas e consulares.

Este acordo rubricado entre o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, e das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, tem por objetivo permitir que dependentes do pessoal diplomático, consular, militar, administrativo exerçam atividades remuneradas, com base na reciprocidade.

Téte António e Mauro Vieira assinaram também um memorando de entendimento para o desenvolvimento do turismo sustentável visando desenvolver o setor "em benefício mútuo de ambos os países".

Foi também assinado um acordo para "aprimorar a assistência prestada aos pacientes do sistema de saúde angolano no que diz respeito à deteção precoce e o tratamento em hanseníase" (lepra) e um memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e Florestas de Angola e o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil para o desenvolvimento dos sistemas agropecuários.

As delegações assinaram ainda um instrumento denominado "Projeto Escola para Todos", que visa cooperar com o Instituto Nacional para o Ensino Especial de Angola, um memorando de entendimento para o fomento das micro, pequenas e médias empresas e um outro memorando entre a Agência de Investimentos Privado e Promoção das Exportações de Angola e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações.

"Este memorando tem por objetivo estreitar as relações comerciais entre Angola e Brasil, além de promover ambos os países em mercados terceiros", refere-se numa nota do Ministério das Relações Exteriores de Angola distribuída na ocasião.

Angola e Brasil mantêm uma relação bilateral de quase cinquenta anos e uma parceria estratégica assinada em 2010.

O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência da República de Angola, alcançada em 11 de novembro de 1975.