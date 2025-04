Angola embolsou 614,5 milhões de euros com a privatização de 103 ativos nos últimos cinco anos

Segundo o presidente do conselho de administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE), Álvaro Fernão, a Comissão Nacional Interministerial do Programa de Privatizações (Propriv) realizou hoje a sua primeira reunião ordinária, que analisou o Relatório de 2024, olhando em especial para as privatizações em bolsa previstas para este ano e de outros ativos fixos.

De 2019 a 2024, foram contratualizados um bilião de kwanzas, dos quais foram efetivamente recebidos acima de 640 mil milhões de kwanzas.

Álvaro Fernão salientou que para este ano está prevista a privatização em bolsa do Banco de Fomento Angolano (BFA), do Standard Bank, da operadora móvel UNITEL e da TV Cabo.

"Ainda não houve decisão de extensão do prazo das privatizações, em bolsa está a decorrer neste momento a preparação desses ativos para privatização, temos neste momento quatro ativos, vai ser o ano em que teremos mais privatizações em bolsa desde a sua criação", vincou o responsável.

O presidente do IGAPE sublinhou a privatização em bolsa do BFA e do Standard Bank deverá ocorrer no fim do primeiro semestre, "se tanto, duas semanas depois".

"Temos uma colocação de cerca 300 mil milhões [kwanzas] (pouco mais de 288 milhões de euros) para o BFA. Será a nossa maior colocação desde o início deste mecanismo de privatização em bolsa, o último que fizemos foi de 10% do BAI, cerca de 40 mil milhões [kwanzas] (38,4 milhões de euros)", disse.

O Estado angolano anunciou, em março passado, a privatização de 15% da sua participação no BFA, com 1% reservado aos trabalhadores da instituição.

Inicialmente previsto para o período 2019-2022, com um total de 195 ativos públicos por privatizar, o PROPRIV foi prorrogado para o período 2023-2026, por intermédio do Decreto Presidencial nº78/23 de 28 de março.