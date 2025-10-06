Angola lança projeto de 106 ME para criar mais de 37 mil empregos para jovens

O projeto de emprego para jovens em Angola, denominado "Projeto Crescer", no valor superior a 106 milhões de euros, é uma iniciativa intersetorial tutelada pelo Ministério do Planeamento de Angola, que visa promover o emprego juvenil através do empreendedorismo e da expansão das micro, pequenas e médias empresas.

A iniciativa, direcionada para jovens entre os 15 e os 35 anos, dos quais pelo menos 50% devem ser mulheres e que será desenvolvido em 11 províncias angolanas entre 2025 e 2029, propõe-se igualmente estimular as `startups` e desenvolver competências dos jovens inseridos nos setores da agricultura, aquicultura, transportes e energias renováveis.

Entre as metas do projeto está a criação de 37.430 postos de trabalho diretos, a geração de cerca de 112.290 postos de trabalho indiretos, a dotação de 97.569 jovens de competências digitais e capacitação nas áreas da agricultura e dos transportes, bem como a aceleração do desenvolvimento de 10.400 micro empresas em atividade.

O "Projeto Crescer" tem um custo total de 124,68 milhões de dólares, ou seja, o Governo angolano vai investir cerca de 29,06 milhões de dólares, o BAD 79,08 milhões de dólares e a UE com 16,08 milhões de dólares, estimando-se ainda uma contribuição do setor privado no valor de 460 mil dólares.

Apoiar o desenvolvimento de 385 micro, pequenas e médias empresas (MPME) e de 97 `startups`, reforçar a capacidade de 40 organizações de apoio às empresas e a injeção de até 15 milhões de dólares para o financiamento de MPME e `startups` são outras metas do projeto.

O ministro do Planeamento de Angola, Victor Hugo Guilherme, considerou, na ocasião, que o "Projeto Crescer" surge com o objetivo de promover o emprego digno para a juventude angolana, assegurando a igualdade do género, priorizando o empreendedorismo e a expansão da atividade das MPME.

De acordo com o ministro angolano, o lançamento deste projeto "atesta o firme compromisso do executivo com a geração de emprego digno", por via do reforço da sinergia entre os setores público, parcerias multilaterais para o desenvolvimento, atores privados e sociedade civil.

Assinalou também que a iniciativa "evidencia a robustez" da parceria estratégica entre o Governo de Angola, o BAD e a UE, "promotora da capacitação e do desenvolvimento de competências dos jovens, tornando-os desta forma mais aptos à inserção no mercado de trabalho".

"O Projeto Crescer constitui um investimento no futuro de Angola pela aposta na modernização das instituições de ensino, reforço de incubadoras e na aproximação entre o setor privado e a juventude, promovendo oportunidades sustentáveis de crescimento", disse ainda Victor Hugo Guilherme.

Rosário Bento Pais, embaixadora da União Europeia em Angola, destacou, por sua vez, as ações e investimentos do bloco europeu na formação e capacitação do capital humano em Angola, dando nota que um novo programa de apoio ao ensino técnico e a formação profissional será lançado no início de 2026.

O objetivo principal do Projeto Crescer é promover a empregabilidade e o empreendedorismo entre os jovens em setores como a agricultura, transporte, energia renovável e tecnologia digital.

A iniciativa governamental será concretizada nas províncias de Luanda, Huila, Huambo, Benguela, Cabinda, Cuanza Sul, Bié, Malanje, Icolo e Bengo, Moxico e Moxico Leste.

Segundo das autoridades, as regiões foram selecionadas com base em critérios como progressos realizados no âmbito dos programas emblemáticos do Governo, zonas ago-ecológicas de elevado potencial atravessado pelo Corredor do Lobito, proximidade de instituições de formação e outros.