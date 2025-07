Angola precisa urgentemente de uma via consistente para o crescimento robusto

"A economia angolana precisa urgentemente de estabelecer um caminho consistente para um crescimento robusto, a fim de enfrentar quase uma década de estagnação e melhorar as condições para a redução da pobreza", disse Juan Carlos Alvarez na apresentação do relatório sobre a economia de Angola, feito pelo Banco Mundial.

"Há otimismo de que as reformas económicas abrangentes atualmente implementadas pelo Governo produzirão resultados positivos e irão desbloquear o potencial do país", acrescentou, notando, ainda assim, que "o país deve intensificar o seu apoio a setores-chave que podem contribuir significativamente para o processo essencial de diversificação económica".

Num fórum económico hoje em Luanda, o Banco Mundial vai apresentar três relatórios sobre Angola: a atualização sobre a economia de Angola, o memorando económico e outro dedicado ao papel do setor privado no desenvolvimento desta economia africana lusófona.

Com o título `Impulsionar o crescimento com o desenvolvimento financeiro inclusivo`, a análise sobre a economia angolana destaca o forte crescimento de 4,4% no ano passado, o maior desde 2014, impulsionado pelo petróleo, diamantes, comércio e pesca, mas que surge depois de cerca de metade de uma década em recessão económica, e este ano prevê-se que o crescimento abrande para valores até 2%.

"De 2016 a 2020, a economia contraiu-se aproximadamente 10,4%, com uma queda média anual de 2,1%; este crescimento lento resultou de desafios estruturais e da forte dependência do setor petrolífero, tornando-o suscetível às flutuações dos preços globais", diz o Banco Mundial, acrescentando que "o crescimento real do PIB [Produto Interno Bruto] deverá crescer, em média, 2,9% de 2025 a 2027, mas é improvável que isso melhore significativamente os padrões de vida".

No relatório, o Banco Mundial salienta a importância de promover o desenvolvimento financeiro inclusivo em Angola para combater a desigualdade e a exclusão significativas existentes, especialmente nas zonas rurais, onde o acesso aos serviços bancários formais é limitado e alerta que, "em comparação com outros países da região, as famílias angolanas têm menos acesso ao crédito, à poupança e aos serviços financeiros digitais".

A inclusão financeira, afirmam os economistas do Banco Mundial, "pode impulsionar a participação económica e a resiliência, levando ao crescimento sustentável e à redução da pobreza".

Entre as reformas defendidas para melhorar o acesso às finanças formais e promover o crescimento do setor financeiro, o Banco Mundial recomenda o desenvolvimento de pagamentos digitais intuitivos e acessíveis nas áreas mais rurais, a promoção do crédito às pequenas empresas, o desenvolvimento do plano de ação do Grupo de Ação Financeira Internacional e o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), e ainda o aumento do acesso a seguros para pessoas e empresas, nomeadamente seguros relacionados com o impacto das alterações climáticas.