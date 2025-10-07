Angola regressa aos mercados internacionais com Eurobonds de 1,75 mil milhões de dólares

Segundo o comunicado, a operação foi estruturada em duas tranches: uma de mil milhões de dólares com maturidade de cinco anos (2030) e outra de 750 milhões de dólares com maturidade de dez anos (2035).

As emissões terão taxas de juro (cupão) semestral de 9,25% e 9,78%, respetivamente.

O Ministério das Finanças salienta que esta é a primeira emissão soberana de Eurobonds desde 2022, com igual montante global, e que o volume de intenções registado, que ultrapassou 6 mil milhões de dólares, "demonstra a credibilidade e a confiança dos mercados internacionais na economia angolana".

O comunicado explica que esta operação visa diversificar as fontes de financiamento, otimizar a gestão da dívida pública e contribuir para o equilíbrio orçamental, "em alinhamento com a perceção de risco do país e com a conjuntura económica global".

O Governo anunciou também hoje que pretende complementar o financiamento externo com a emissão de Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira (OT-ME), no valor de até 300 milhões de dólares, destinadas a financiar o Orçamento Geral do Estado de 2025.

Esta iniciativa integra-se na estratégia de captação de recursos para colmatar as necessidades de financiamento do Orçamento Geral do Estado de 2025, "permitindo a prossecução dos objetivos económicos e sociais indispensáveis previstos no OGE", explica o Minfin.

Outros objetivos são a captação de financiamento interno; diversificar as fontes de financiamento do OGE; e diversificar instrumentos financeiros para a canalização das poupanças dos agentes económicos.

Os títulos de divida pública a emitir pagarão cupões numa base semestral, sendo a operação aberta a todos os investidores

"A presente emissão destina-se à captação de recursos em moeda estrangeira e em moeda nacional", acrescenta o comunicado que dá nota de que as operações registadas nos livros de ordens serão liquidadas em dois ciclos, no dia 17 de outubro e no dia 31 de outubro.