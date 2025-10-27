Angola vai inaugurar primeira mina moderna de cobre pós independência

De acordo com uma nota do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o projeto Tetelo Copper Mine, localizado na região de Maquela do Zombo, Uíje, foi desenvolvido pela empresa Shining Star Icarus (SSI), SU, Limitada, resultante de uma parceria entre a China`s Shining Star International e a Sociedade Mineira de Cobre de Angola.

"Constitui a primeira mina moderna de cobre em Angola desde a independência nacional, assinalando o renascimento da exploração de cobre na região de Maquela do Zombo, onde funcionaram, até antes da independência de Angola, duas minas complementares: Tetelo e Mavoio", refere.

O ministério sublinha que, com um investimento global de 305 milhões de dólares, o empreendimento apresenta indicadores económicos sólidos, incluindo um Valor Líquido Atual (VPL) de 338 milhões de dólares (290,8 milhões de euros), Taxa Interna de Retorno (TIR) de 40,9% e período de retorno de 4,1 anos.

A mina, com uma vida útil estimada em 14 anos, tem uma capacidade de processamento de 4.000 toneladas de minério por dia e produção diária de 300 toneladas de concentrado de cobre, com uma taxa de recuperação média de 92%, acrescenta.

O projeto emprega 1.840 trabalhadores, dos quais 70% angolanos, com previsão de ultrapassar os 3.000 postos de trabalho diretos e indiretos, tendo uma política de formação técnica, capacitação contínua e integração local.

"A inauguração da Tetelo Copper Mine representa um marco histórico para Angola, consolidando o país como destino competitivo para o investimento mineiro, promovendo a diversificação da economia nacional e reforçando o compromisso do Executivo com o desenvolvimento sustentável e a soberania dos recursos naturais", realça.

O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás sublinha que a região do projeto possui um histórico de atividade mineira desde 1937, quando a antiga Mina de Mavoio operou até 1961, com uma produção total de 173 mil toneladas de minério, com teor médio de 12%.

Entre 1947 e 1972, foram realizados mais de 150 furos de sondagem e estudos técnicos, acrescenta, enfatizando que, "após décadas de inactividade, o projecto foi retomado com campanhas de prospecção entre 2008 e 2025, incluindo mais de 50 mil metros de sondagens e estudos geofísicos que confirmaram o potencial mineral da região".