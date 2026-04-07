Angola. Visita papal traz água e luz para locais de celebração de missas

O Despacho Presidencial, consultado pela Lusa, prevê um procedimento de contratação emergencial --- modalidade reservada a situações de urgência que dispensa os procedimentos normais de contratação pública --- para três contratos distintos nos locais onde Leão XIV vai celebrar missas: o Bairro do Laboratório da Água, em Saurimo, província da Lunda Sul, o Bairro Coxe, na Muxima, na província do Icolo e Bengo, e os Quarteirões junto ao novo Hospital dos Queimados, no Kilamba, em Luanda.

As intervenções dividem-se em três contratos: o reforço e expansão da rede elétrica nos locais dos eventos, no valor de 2,21 mil milhões de kwanzas (2,1 milhões de euros); a execução de sistemas de abastecimento de água, no valor de 889,9 milhões de kwanzas (844 mil euros); e o fornecimento de equipamentos e materiais para esses sistemas, no valor de 455,6 milhões de kwanzas (432 mil euros).

A competência para condução de todos os procedimentos foi delegada no ministro da Energia e Águas.

No dia 19 de abril, Leão XIV celebrará missa na centralidade do Kilamba e presidirá à oração do terço e ao encontro com peregrinos no Santuário da Muxima, um dos maiores centros de peregrinação da África subsaariana.

No dia 20, deslocar-se-á a Saurimo, onde celebrará missa e visitará um centro de acolhimento de idosos.

Leão XIV é o terceiro Papa a visitar Angola, depois de João Paulo II, em 1992, e Bento XVI, em 2009, numa visita que integra um périplo de dez dias ao continente africano, com passagens pela Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.