Angola. Von der Leyen descreve Corredor do Lobito como investimento estratégico para África e UE

"Estão em causa matérias-primas essenciais que são tão vitais para as nossas indústrias estratégicas não apenas para as necessidades da Europa, mas com transformação local e valor acrescentado, [pelo que] o Corredor do Lobito é um investimento estratégico tanto para a Europa como para os nossos parceiros africanos", afirmou Ursula von der Leyen.

Num discurso em Bruxelas no fórum Global Gateway (a iniciativa da UE lançada há quatro anos para promover investimentos sustentáveis países em desenvolvimento), a líder do executivo comunitário defendeu a construção de "cadeias de valor resilientes com infraestruturas locais, mas também empregos locais, competências locais e indústrias locais".

"O Corredor Lobito, na África Central, já é um exemplo de como isso funciona na prática", salientou Ursula von der Leyen.

"Esta artéria de transporte liga a costa atlântica de Angola às regiões minerais da Zâmbia e da República Democrática do Congo [RDC], reduzirá a viagem do centro do continente até ao porto de 45 dias para apenas uma semana e, ao retirar 5.000 camiões pesados das estradas congestionadas, reduzirá significativamente as emissões de carbono", elencou.

Para a presidente da Comissão Europeia, "o Corredor do Lobito é muito mais do que infraestrutura".

Isto porque também "está a mobilizar mais de mil milhões de euros, não só para caminhos de ferro e estradas, mas também para cadeias de valor agrícolas em Angola, na RDC e na Zâmbia para centros logísticos modernos que levam os produtos ao mercado, para a formação profissional, a fim de garantir que a população local beneficie de novos empregos", adiantou.

Na quarta-feira, a Comissão Europeia e o Banco Mundial anunciaram uma parceria estratégica para financiar projetos de conectividade sustentável, entre os quais o Corredor do Lobito, em Angola, para o qual Bruxelas já mobilizou 500 milhões de euros em subvenções.

Em causa está um reforço da parceria estratégia entre o executivo comunitário e a instituição financeira internacional de empréstimos aos países em desenvolvimento para impulsionar projetos de conectividade.

Segundo a instituição, foram selecionados 18 investimentos de elevado impacto em três setores estratégicos - energia, transportes e infraestruturas digitais - em África, Ásia e Pacífico, América Latina e Caraíbas, nos quais se encontra o Corredor do Lobito, de acordo com a lista a que a agência Lusa teve acesso.

Esta é uma das principais iniciativas de integração económica e logística em África, ligando o porto do Lobito, em Angola, às regiões mineiras da República Democrática do Congo e da Zâmbia, através de uma linha ferroviária estratégica.

Este corredor visa facilitar o escoamento de minerais críticos, como o cobre e o cobalto, essenciais para a transição energética global, reduzindo custos e tempos de transporte, mas além do impacto económico promove emprego local, infraestruturas sustentáveis e cooperação regional.

Fontes europeias ouvidas pela Lusa explicaram que, até ao momento, a iniciativa Equipa Europa da UE já mobilizou mais de 500 milhões de euros em subvenções em vários projetos nos três países do Corredor do Lobito, Angola, Zâmbia e República Democrática do Congo.

No seu discurso, Von der Leyen mencionou ainda, sem precisar, a "modernização de portos estratégicos em Cabo Verde".

O Global Gateway é uma iniciativa da União Europeia lançada em 2021 para reforçar as ligações globais.

Nestes quatro anos de implementação, o projeto já permitiu mobilizar 306 mil milhões de euros e a expectativa da UE é de chegar aos 400 mil milhões de euros até 2027.