Angolana Sodiam anuncia leilão de 74 pedras especiais de diamantes

Segundo a Sodiam, as sessões de visualização irão decorrer a partir da próxima segunda-feira até 03 de março nos seus escritórios, em Luanda, e o processo de licitação que será feito de forma eletrónica, apenas, encerra em 04 de março às 10:00 locais (09:00 em Lisboa)

A empresa refere, em comunicado, que o leilão será direcionado a clientes registados na sua base de dados e que tenham experiência na comercialização de pedras especiais, sendo que os lotes irão incluir um total de 74 pedras.

As pedras especiais foram produzidas nas minas de Luele (37), Catoca (14), Mussende (08), Kaixepa (05), Chitotolo (05), Lulo (02) e nas minas do Cuilo Kwenda, Somiluana e Furi com uma cada.

Este será o décimo sexto leilão eletrónico de diamantes brutos organizado pela SODIAM desde 2019 e é organizado em colaboração com a empresa Trans Atlantic Gem Sales.

Em 2025, a Sodiam exportou cerca de 17,8 milhões de quilates em bruto por um valor de cerca de 1,8 milhões de dólares, posicionando Angola como o terceiro maior produtor mundial de diamantes brutos em termos de valor, lê-se ainda no comunicado.