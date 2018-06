Antiga Immochan Portugal, agora Ceetrus, investirá 550 milhões de euros em cinco anos

Lusa05 Jun, 2018, 14:21 / atualizado em 05 Jun, 2018, 14:21 | Economia

Este valor inclui "aquisição de ativos para transformar, de terrenos, custos de construção e todos os custos de desenvolvimento de projetos e serviços associados", segundo o mesmo responsável, no dia em que foi revelada a nova designação internacional da empresa imobiliária do grupo Auchan.

Depois de ser apresentada a "cereja no topo do bolo", ou seja, o novo nome, Mário Costa lembrou a visão que tem sido levada a cabo, desde 2016, na aposta em "projetos diversificados, com multiusos".

Essa estratégia de diversificar a operação em Portugal será conhecida até ao final do ano. "São projetos em que estamos a trabalhar afincadamente, arduamente, que ainda este ano vão ser do conhecimento público", afirmou Mário Costa, acrescentando tratar-se de "projetos nas novas áreas de imobiliário em que se está a atuar: projetos mistos de escritórios, restauração e retalho".

"Vamos levar para os espaços que são nossos também este conjunto de respostas a várias necessidades e multifuncionais", informou o dirigente, recordando que o espaço Allegro Setúbal contava, nomeadamente, com um espaço desportivo, clínica de saúde e zona de lazer para crianças.

A Ceetrus conta com 393 centros comerciais em todo o mundo e, segundo a nova visão, conta com projetos nomeadamente de habitação na Roménia, participa na construção de uma estação ferroviária em Vigo (Espanha), e de um distrito residencial e de escritórios em Lille.

Em março, ainda como Immochan, a empresa anunciou o investimento entre dois a três milhões de euros nos três centros comerciais que adquiriu em Portugal por 411 milhões de euros e o estudo da construção de dois "ativos de raiz".

A aquisição do Forum Montijo, Forum Sintra e do Sintra Retail Park foi uma das "maiores operações financeiras" realizadas no setor em Portugal nos últimos tempos, afirmou Mário Costa, que referiu que estas compras devem-se à necessidade de "acelerar o crescimento" do grupo no país, tendo em conta a visão estratégica para 2030.

Nessa altura, referiu-se aos planos para investir dois a três milhões de euros para fazer transformações e melhoramentos nos três centros comerciais.

Além disso, adiantou Mário Costa, a empresa tem no seu `pipeline` (carteira) "a construção de dois ativos de raiz" que se situarão na zona da Grande Lisboa e cujas obras poderão iniciar-se dentro de cinco anos, embora não tenha dado mais pormenores.

O gestor referiu também que a aquisição dos três centros comerciais em Portugal veio "reforçar a posição" do grupo no mercado português, lembrando que estes centros estão a crescer 2% ao ano em termos de visitantes.

A Immochan contou com mais de 40 anos de atividade, presença em 12 países, com quase 400 centros comerciais, que representam quatro milhões de área bruta locável (ABL).