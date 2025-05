Antigo ramal da Lousã recebe provas desportivas do Multisport WeeKend Coimbra 2025

O evento - que engloba três provas de atletismo, uma caminhada e duas competições em bicicleta -- vai utilizar o antigo canal do ramal ferroviário da Lousã, entretanto transformado em plataforma para o `metrobus`, autocarros elétricos que este ano vão passar a circular entre Coimbra e Serpins (Lousã), com passagem por Miranda do Corvo.

"Será uma prova totalmente diferente da que temos feito, embora com o mesmo formato, juntando várias provas desportivas no mesmo fim de semana, utilizando desta vez um canal [dedicado] aberto, com autorização da Metro Mondego", disse hoje Ricardo Lacerda, da Multisport de Coimbra, na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa.

O Multisport Weekend Coimbra 2025 inclui no dia 14 (um sábado) três provas de atletismo -- maratona, meia maratona e caminhada -- com início em Serpins (Lousã), Corvo e Vale de Açor (no concelho de Miranda do Corvo), e uma caminhada, cuja receita reverte para a Associação Cavalo Azul, de apoio a pessoas com deficiência mental.

No dia seguinte, realizam-se duas provas de ciclismo, uma delas de contrarrelógio, que começam no concelho da Lousã, sendo que todas as competições terminam em Coimbra.

Salientando que vai ser uma prova única, Ricardo Lacerda destacou que se trata de um evento relevante a nível nacional e internacional, que conta já com atletas de renome de vários países europeus.

As três provas de atletismo vão contar com a participação de 1.000 atletas, mais 25% do que na última edição, enquanto na caminhada são esperadas mais de três centenas de participantes.

Para as duas competições de ciclismo, a organização -- que integra os três municípios, a Multisport Coimbra e a Metro Mondego - contabiliza 250 inscrições, que podem chegar às 300.

Para Rodrigo Porto, da empresa Metro Mondego, será uma grande mais-valia a prova decorrer no canal do `metrobus`, constituindo uma oportunidade para as pessoas apreciarem a paisagem a partir do canal, no qual é proibido circular a pé ou de qualquer outra forma.

A Metro Mondego vai efetuar o transporte dos atletas a partir de Coimbra para os diversos locais das provas.

Na apresentação do evento, estiveram também autarcas das Câmaras de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã.

O novo tipo de transporte `metrobus` insere-se no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), que vai servir Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos em via dedicada, dispondo de uma operação suburbana (entre os três concelhos) e uma operação urbana na cidade de Coimbra.

O seu início está previsto para o início do primeiro semestre deste ano, com a ligação entre Serpins, na Lousã, e a Portagem, em Coimbra, enquanto a restante operação está prevista para o final do ano.