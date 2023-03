Antigos estaleiros da Lisnave em Almada vão ser requalificados

Os antigos estaleiros da Lisnave, em Almada, vão ser finalmente requalificados. Depois de vários anos com promessas de megaprojetos, o " Arco Ribeirinho Sul" é a requalificação que promete dar uma nova vida à margem sul do estuário do Tejo.