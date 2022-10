António Costa acusa direita de amnésia em relação à austeridade

António Costa acusa a direita de já ter esquecido o que significou a austeridade em Portugal quando cortou salários e pensões. Na primeira apresentação do Orçamento do Estado a militantes e simpatizantes, o secretário-geral do PS garantiu que a opção socialista é outra: aumentar rendimentos e apoiar famílias e empresas.