António Costa admite baixa de IRS para classe média

António Costa explica que o Governo está a trabalhar nas alterações aos abonos de família e IRS "numa prioridade clara que é o combate à pobreza infantil", afirmou em entrevista ao Expresso, publicada esta sexta-feira.Sobre a mexida no IRS, com a criação de mais escalões de forma a aumentar o rendimento da classe média, o governante apontou que essa medida "está inscrita no programa do Governo".", sublinhou.Questionado se a medida é aplicada já em 2022, António Costa referiu que o Governo está "a medir".", apontou.", acrescentou.





Abono de família e "lay-off"







António Costa referiu ainda, questionado sobre a possibilidade de aumentar ou mudar o abono de família, que pretende que haja "".", frisou.Na entrevista do Expresso, António Costa aborda ainda a manutenção em 2022 do "lay-off" simplificado e medidas de apoio urgente.", vincou.", explicou.Costa realçou ainda que é necessário "" admitindo que as