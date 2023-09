António Costa alerta que não haverá planeta sem "outra mobilidade"

"É verdade que não há liberdade sem mobilidade, mas também não haverá planeta sem outra mobilidade", disse António Costa, que falava durante a apresentação do projeto do funicular que irá ligar a Pederneira ao centro da vila da Nazaré, no distrito de Leiria.

O primeiro-ministro recordou que "grande parte das emissões dos gases de efeito de estufa são causadas pela mobilidade", considerando necessário "mudar o paradigma da mobilidade".

Apesar de "o grande desafio das alterações climáticas" colocar-se sobretudo nas cidades, António Costa vincou que a contribuição que cada um possa dar, "viva onde viva", será importante para assegurar a sobrevivência da humanidade.

Durante a sua intervenção, o primeiro-ministro afirmou que o Governo que lidera tem a mobilidade como uma prioridade, apontando para investimentos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas também fora destas, como é o caso da criação de sistemas de mobilidade nos distritos de Coimbra, Braga ou Faro.

António Costa parabenizou ainda o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, pela "coragem" em procurar convencer os seus munícipes a optar por outras "formas de se deslocarem", para além do automóvel.

Na sessão de apresentação, participou também a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A visita de António Costa à Nazaré surge no âmbito da iniciativa "Governo Mais Próximo", que decorre entre hoje e quinta-feira, no distrito de Leiria.