António Costa anuncia pagamento extraordinário de 125€ a cidadãos não pensionistas com rendimento até 2.700€

O Governo aprovou esta segunda-feira um pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias, procurando assim responder à inflação e ao aumento do custo de vida que se fazem sentir no país. António Costa anunciou, como primeira medida, a atribuição de um pagamento extraordinário de 125 euros a cada cidadão não pensionista, com rendimento até 2.700 euros mensais.