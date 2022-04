António Costa diz-se determinado em reduzir Imposto sobre Produtos Petrolíferos

FOTO: Lusa

António Costa admite que "não está a ser fácil" negociar com a Comissão Europeia a descida do IVA nos combustíveis de 23% para 13%. Até lá, o secretário-geral do PS diz que está a fazer o possível para baixar, na mesma dimensão, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos.