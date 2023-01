António Costa em Cabo Verde negoceia dívida a Portugal

O entendimento, que vai fixar as modalidades deste processo, será assinado no âmbito da Ocean Race Summit Mindelo, durante a etapa na ilha de São Vicente da Ocean Race, a maior regata do mundo, até 25 de janeiro.



“Nós já iremos assinar um memorando de entendimento relativamente à transformação da dívida Estado a Estado, Cabo Verde e Portugal, para a sua aplicação em investimentos que aumentem a resiliência de Cabo Verde. No fundo, é a alimentação do Fundo Climático e Ambiental, através de uma comparticipação de Portugal, esperando que haja comparticipação de outros parceiros, bilaterais e multilaterais”, disse à Lusa Ulisses Correia e Silva.



De acordo com dados do Governo cabo-verdiano de 2021, a dívida de Cabo Verde a Portugal ascendia então a mais de 600 milhões de euros.