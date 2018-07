António Costa está confiante em relação à dívida pública

"O nosso objetivo é aquele que temos mantido, manter uma redução do défice, manter um saldo primário positivo e continuar a trajetória de redução da dívida, como consta do Orçamento e como consta do Programa de Estabilidade", afirmou António Costa.



O Banco de Portugal revelou que a dívida pública, na ótica de Maastricht, calculada de acordo com a definição utilizada no Procedimento dos Défices Excessivos, atingiu em maio um novo máximo em termos brutos, de 250,3 mil milhões de euros.



Confrontado com este dado, o primeiro-ministro respondeu que "a trajetória da dívida é conhecida" e que este ano será reduzida "pelo segundo ano consecutivo".