O primeiro-ministro nega que a compra de ações dos CTT por parte do Estado tenha sido feita em segredo.

António Costa diz que a operação se destinou a manter a capacidade negocial do Estado, numa altura em que se renegociava o contrato de concessão do serviço de correios com os CTT.



Foram adquiridos 0,24 por cento da empresa, mas a compra de ações poderia ter chegado aos 13 por cento.