ANTRAM apela a "passo atrás" em greve "desajustada"

RTP08 Ago, 2019, 10:43 / atualizado em 08 Ago, 2019, 11:26 | Economia

O porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, considerou que deverá haver “humildade” do sindicato para “reconhecer um erro e voltar atrás”, desmarcando a greve da próxima semana.







O responsável diz, no entanto, não ter qualquer indicação de que a greve vá ser desconvocada, quando questionado pelos jornalistas sobre a hipótese de isso acontecer, dada a extensão dos serviços mínimos decretados que podem fazer com que a greve tenha um menor impacto.



André Matias de Almeida considera que a situação “está longe de ser qualquer vitória” para as entidades patronais, representadas pela ANTRAM, realçando que, apesar dos serviços mínimos, a greve terá um “impacto grande” para os portugueses, mais do que vai ter para as empresas transportadoras.







“Apelo a este sindicato que ninguém vai nem quer por o direito à greve em causa mas, por outro lado, que dê um passo atrás numa greve desajustada, que não tem justificação e é contrária ao que foi assinado”, advogou a ANTRAM, à entrada de uma nova ronda de negociações com a FECTRANS, a federação se sindicatos que não assinou o pré-aviso de greve.







“A humildade de um sindicato reconhecer um erro e voltar atrás, não o coloca na mesa de negociações de forma diminuída perante a ANTRAM”, reforçou, depois de lançar um apelo para que o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas volte à mesa de negociações.







“Nunca ficou mal a ninguém reconhecer um erro e dar um passo atrás, dizerem que vão desconvocar a greve e voltar a negociar”, disse André Matias de Almeida, garantindo que, nesse caso, o sindicato estaria em pé de igualdade nas negociações com os outros sindicatos.







“Isto não é uma guerra para ver quem ganha e quem perde. Neste momento, já há um derrotado, que é o país, as empresas e, principalmente, os trabalhadores que não terão, para já, os aumentos para 2020”, que vão abranger apenas a FECTRANS e trabalhadores independentes.

Governo teve postura “socialmente responsável”

Questionado sobre a intenção do sindicato dos motoristas de matérias perigosas de impugnar judicialmente os serviços mínimos decretados pelo Governo, André Matias de Almeida considerou que esse é “um mecanismo votado ao insucesso na justiça”. E explica porquê, lembrando que o Governo se limitou a subir 10 por cento os serviços mínimos, em relação à greve de abril.





André Matias de Almeida saúda o que considera ser uma “postura socialmente responsável do Governo”, ao ter imposto os serviços mínimos e decretado o estado de emergência energética.



A ANTRAM voltou a reunir-se com a FECTRANS. Os patrões acreditam que as negociações devem chegar “a bom porto brevemente”.



André Matias de Almeida destacou ainda a criação de um grupo de trabalho para analisar o setor, realçando que é “a primeira vez na história que é criado, com um prazo para apresentar conclusões [90 dias] ao governo”.