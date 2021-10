ANTRAM diz que empresas estão "no limiar da sobrevivência"

O responsável salienta que o aumento dos preços junto dos clientes não tem sido possível devido aos contratos que já estavam celebrados, mas também à situação de pandemia.



Alerta que as empresas estão "no limite" e "no limiar da sobrevivência", com risco iminente de despedimentos coletivos.



André Matias de Almeida destaca que estes aumentos constantes dos preços dos combustíveis trazem "disrupção" ao setor de entregas de mercadorias e fazem com que Portugal perca a sua competitividade por comparação com Espanha.



O responsável da ANTRAM saúda a redução do IST por parte do Governo, mas considera que não é suficiente e que tem "um impacto muito reduzido, porventura nulo".



Exige ainda ação por parte das gasolineiras e da APETRO de forma a diminuir o impacto destes aumentos de combustíveis.