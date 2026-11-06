APA acompanha paragem de reator na central nuclear espanhola de Almaraz

A central nuclear de Almaraz, na província de Cáceres (Estremadura espanhola), perto da fronteira com Portugal, notificou na quinta-feira o Conselho de Segurança Nuclear (CSN) de Espanha sobre a paragem da Unidade I na sequência "da atuação dos sistemas de proteção da turbina".

De acordo com a APA, a situação "não apresenta consequências para Portugal que justifiquem medidas adicionais de proteção da população ou do ambiente".

Em comunicado, a APA explicou que mantém "o acompanhamento da situação, incluindo os resultados da investigação e as informações adicionais divulgadas pelo regulador espanhol", através do Departamento de Emergências e Proteção Radiológica.

"Em paralelo, a APA assegura a monitorização permanente dos níveis de radiação ambiental no território nacional através da Rede Nacional de Alerta de Radioatividade no Ambiente (RADNET), cujos dados estão disponíveis para consulta pública", explicou ainda.

A agência portuguesa realçou também que irá divulgar "informação adicional sempre que existam desenvolvimentos relevantes".

Segundo o operador da instalação espanhola, a Unidade I encontra-se "com todos os parâmetros estáveis", estando a equipa técnica da central "a realizar as verificações necessárias para proceder à sua reativação".

A operadora assegurou na quinta-feira que os sistemas de segurança atuaram conforme previsto no projeto da instalação, e que a unidade encontra-se parada de forma segura.

O operador da central está a realizar as verificações necessárias para confirmar a integridade dos equipamentos envolvidos.

Com base na informação disponível até agora, o evento está classificado como nível 0 na Escala Internacional de Eventos Nucleares e Radiológicos (INES) e a Unidade II está a operar normalmente, a 100% da sua potência, noticiou a agência Efe.

O CSN confirmou na quinta-feira que a "paragem automática" de um dos reatores da central de Almaraz, ocorrida "enquanto a central operava em potência máxima", foi provocada pela paragem da turbina principal, devido à "atuação de um sistema de proteção do alternador".

A paragem não teve "impacto na segurança da instalação, das pessoas ou do ambiente", segundo o comunicado do CSN.

O organismo esclareceu, ainda, que a causa da ocorrência foi a atuação de uma proteção elétrica do transformador principal, facto que se encontra, neste momento, sob investigação.

Em agosto, o ministério espanhol da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (MITECO) renovou até junho de 2030 a licença de operação das Unidades I e II da Central Nuclear de Almaraz.

O encerramento gradual dos dois reatores estava inicialmente previsto para 01 de novembro de 2027, para a Unidade I, e 31 de outubro de 2028, para a Unidade II.