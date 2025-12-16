APA lança campanha apelando à separação adequada dos resíduos

A campanha "Vamos lixar o lixo", através dos "`media`, redes sociais, influenciadores, `outdoors` e de ações criativas de grande impacto, de contacto direto com os cidadãos", vai decorrer durante 15 meses e está dividida "em duas principais vagas de comunicação: Natal de 2025 e Verão de 2026", indica a APA em comunicado.

A iniciativa inclui também o `site` https://vamoslixarolixo.pt/ e, nesta primeira vaga, a instalação de uma árvore de Natal em Cascais criada a partir de resíduos, a apresentar na quarta-feira, ao lado da qual, na temporária "Loja do Lixo" da APA, as pessoas poderão "trocar resíduos por um presente de Natal", adianta.

Em vésperas de Natal, o mote lançado pela agência responsável pela aplicação das medidas de ambiente é "Na época de união, faz a separação".

"O setor dos resíduos, em matéria de políticas ambientais, representa um dos maiores desafios que temos no nosso país, já que a produção de resíduos aumenta todos os anos, a recolha seletiva está praticamente estagnada e a dependência dos aterros é ainda muito elevada. Neste período festivo, importa que os cidadãos compreendam o seu papel fundamental e contribuam com a separação dos seus resíduos", diz José Pimenta Machado, presidente do Conselho Diretivo da APA, citado no comunicado.

"O apelo da APA é claro: Vamos separar o lixo antes que o futuro se lixe", acrescenta o responsável, referindo existirem "grandes expectativas" de que a campanha, que poderá contribuir para o aumento da reciclagem, juntamente com outras ações em curso e investimentos no setor, "possa alavancar uma efetiva transição para uma economia mais circular".

A entidade estima que a campanha chegará a milhões de pessoas, precisando que cada vaga deverá representar "mais de 8 milhões de pessoas em TV; mais de 5 milhões em rádio; mais de 2 milhões em imprensa; e mais de 4 milhões em ambiente digital".