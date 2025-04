Apagão deixou marcas na indústria têxtil

A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal diz que das cerca de quinhentas e cinquenta empresas associadas, pelo menos trinta, sofreram prejuízos. Um número que pode vir a aumentar. Foi esse o receio assumido pela diretora-geral da associação, Ana Paula Diniz.A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal disponibilizou um questionário para que as empresas possam enumerar as consequências do apagão.Algumas dessas empresas já reivindicaram apoios para dar resposta ao prejuízo.Ouvida pela jornalista Rita Soares, a diretora-geral, Ana Paula Dinis, defende que é urgente tomar medidas para evitar que situações como a desta semana levem a perdas avultadas.A indústria têxtil está concentrada no litoral norte, sobretudo nos concelhos de Famalicão, Braga, Guimarães e Porto. É dos setores que se ressente do apagão de segunda-feira.