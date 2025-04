Apagão. Despachantes alertam para mercadorias retidas nas alfândegas e processos de despacho suspensos

O bastonário Mário Jorge disse há pouco à Antena 1 que pode haver consequências graves, com as falhas no portal.O bastonário da Ordem dos Despachantes Oficiais apela por isso ao governo, e à Autoridade Tributária para desbloquear a situação para evitar consequências graves no funcionamento das alfândegas, se nada for feito, por causa do apagão de ontem.