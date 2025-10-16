Apagão. Empresas lesadas preparam ação coletiva contra rede elétrica de Espanha

A ação, que a avançar será interposta na justiça espanhola, visa pedir uma indemnização à gestora da rede espanhola pelo incidente que teve origem no país vizinho e deixou Portugal durante mais de 10 horas sem eletricidade.

Até ao momento, há pelo menos seis empresas interessadas em juntar-se à ação coletiva, que deverá dar entrada a 28 de abril de 2026, o prazo limite previsto na lei.

De acordo com a mesma fonte da Barrocas & Associados, há outras manifestações de interesse em curso, devendo o montante final exigido à Red Eléctrica rondar as dezenas de milhões de euros, tendo em conta também o processo que está a ser preparado por um conjunto de empresas espanholas, entre as quais cadeias de distribuição e restaurantes.

Em Portugal, as empresas que já manifestaram interesse pertencem aos setores do plástico e dos curtumes, mas a sociedade acredita que o processo poderá alargar-se a outros ramos de atividade.

A Barrocas & Associados está igualmente em negociações com um `hedge fund` internacional que se propõe suportar as custas judiciais em troca de uma percentagem da eventual indemnização.

O apagão de 28 de abril foi classificado pela Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E, na sigla em inglês) como "excecional e grave", tendo tido entre consequências imediatas o encerramento de aeroportos, congestionamento nos transportes e falta de combustíveis.

No relatório preliminar conhecido a 03 de outubro, o grupo de peritos confirmou que o apagão teve origem em Espanha e foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção renovável, e subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia.

O relatório, elaborado por 45 especialistas de operadores de rede e reguladores de 12 países, classifica o incidente como de "escala 3" --- o nível mais grave previsto pela legislação europeia --- e descreve-o como "o mais significativo ocorrido no sistema elétrico europeu em mais de 20 anos", afetando milhões de cidadãos e provocando perturbações graves em serviços essenciais.

Apesar da natureza inédita do colapso, a restauração da rede foi rápida, com Portugal a recuperar totalmente a ligação de alta tensão pouco depois da meia-noite e Espanha às 04:00 do dia seguinte.