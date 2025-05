Apagão fez crescer reclamações junto da DECO

Ana Sofia Ferreira, da DECO, conta à Antena 1 que alguns destes casos continuam por resolver.No Dia Mundial da Energia, que se assinala esta quinta-feira, a DECO lembra ainda que continua a receber muitas queixas sobre este sector. Queixas relacionadas com mudança de comercializador, contratos ou faturas demasiado pesadas.A Defesa do Consumidor pede por isso medidas urgentes para baixar o preço da energia, incluindo o valor do IVA, para ajudar as famílias. Avisa que o problema da pobreza energética não afeta apenas as famílias economicamente mais desfavorecidas.





A plataforma já recebeu a visita de cerca de 35 mil consumidores.