APED confirma que há supermercados a encerrar mas situação não é igual em todo o país

"Esta situação inédita que estamos a viver, de facto, tem levado a que algumas lojas optem por uma questão de segurança", em primeiro dos trabalhadores, dos clientes e consumidores, e também no caso dos supermercados, segurança alimentar, "por fechar as portas", disse o responsável da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

"A boa notícia é que nos associados da APED temos muitos com operações fora do país, nomeadamente em Espanha, onde também tivemos um problema de fornecimento de energia, mas estamos a verificar que já estão a ser repostos estes fornecimentos e consequentemente também já estão a ser reabertas as lojas", acrescentou Gonçalo Lobo Xavier.

O responsável explicou que esta "não é uma situação igual em todo o país, isto é, há zonas do país onde se está a optar pelo encerramento das lojas e noutras em que as infraestruturas são diferentes, apesar da maioria" dos associados da APED terem geradores, mas por uma questão de segurança e relacionada com o próprio tráfego, "algumas lojas foram encerradas".

Agora, "o que esperamos, e é um sinal positivo, é que com a reposição de energia que estamos a ver noutras regiões de Espanha, também em Portugal, dentro de poucas horas a situação volte ao normal", acrescentou.

Do ponto de vista de fornecimento de produtos, "há muito que todos os retalhistas estão preparados para situações de emergência, mas felizmente tudo indica que dentro de poucas horas toda a situação esteja reposta e voltemos ao normal das operações", concluiu.