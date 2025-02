Apenas 17% dos japoneses têm passaporte

Em dezembro de 2024, havia 21,6 milhões de passaportes japoneses válidos em circulação, o que representa cerca de 17% da população total, anunciou na quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Antes da pandemia de covid-19, cerca de 25% da população japonesa tinha passaporte.

No entanto, as viagens do Japão para outros países têm aumentado gradualmente, após a crise de saúde mundial, ainda de acordo com o ministério.

A debilidade do iene, que perdeu um terço do valor nos últimos cinco anos, e a inflação são fatores que têm dissuadido muitos japoneses de viajarem para o exterior, segundo analistas.

Estes dados surgem numa altura em que o arquipélago está a acolher um fluxo recorde de turistas estrangeiros, com 36,8 milhões de visitas registadas em 2024.

O número de japoneses que visitam o estrangeiro aumentou acentuadamente no final da década de 1980 e, em 1990, mais de 10 milhões tinham viajado para fora do país. No final da década de 2010, pouco antes da pandemia, este número aumentou para 20 milhões.

Até 2025, espera-se que cerca de 14,1 milhões de japoneses visitem o estrangeiro, de acordo com a principal agência turística do Japão, a JTB.

O passaporte japonês é considerado o segundo mais vantajoso do mundo, a seguir ao de Singapura, permitindo a entrada sem visto em 190 outros países, de acordo com o Índice Henley de Passaportes 2024.