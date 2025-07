Apenas um dos 3 ministros a concorrer ao Eurogrupo vai a votos e é apoiado por Portugal

Logo no início da reunião que vai ditar o novo presidente do Eurogrupo para os próximos dois anos e meio, os ministros da Economia, Comércio e Empresas de Espanha, Carlos Cuerpo, e o ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius, retiraram a sua candidatura, foi anunciado em Bruxelas.

Assim, apenas será votado nesta reunião do fórum informal dos governantes da moeda única o nome do ministro das Finanças da Irlanda e atual líder, Paschal Donohoe.

"Nós entendemos que o atual presidente do Eurogrupo reúne todas as condições para se manter nas funções, para ser reeleito, e daí o apoio de Portugal ao Paschal Donohoe", disse o ministro português das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, falando à imprensa portuguesa em Bruxelas antes do arranque da reunião do Eurogrupo.

Como a Lusa já havia noticiado, o Governo português vai apoiar o ministro irlandês das Finanças, Paschal Donohoe, na sua recandidatura à liderança do Eurogrupo, cargo que ocupa desde 2020.

Perante tal apoio português à Irlanda, quebra-se um compromisso informal entre Portugal e Espanha de apoio mútuo para altos cargos na UE.

De acordo com o Conselho (que junta os Estados-membros da União Europeia), a eleição do novo presidente acontecerá por maioria simples dos ministros do Eurogrupo (11 dos 20 votos).

O vencedor será anunciado aos ministros no final da reunião.

O Eurogrupo é o organismo informal que junta os ministros da área do euro para debater assuntos relacionados com a moeda única.

Depois de eleito, o presidente é responsável por presidir às reuniões do Eurogrupo e estabelecer as ordens do dia dessas reuniões, elaborar o programa de trabalho a longo prazo e representar o Eurogrupo nas instâncias internacionais.

Desde julho de 2020 que o cargo é ocupado pelo ministro irlandês da tutela, Paschal Donohoe, que foi reeleito em dezembro de 2022.

Paschal Donohoe sucedeu no cargo ao antigo ministro das Finanças português e atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que foi presidente do Eurogrupo entre janeiro de 2018 e julho de 2020.

O Eurogrupo foi criado em 1997.

Qualquer ministro em funções com responsabilidade pelas Finanças de um Estado-membro da zona euro pode ser eleito presidente do Eurogrupo.