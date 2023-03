Apesar da turbulência. BCE avança com agravamento das taxas de juro

A decisão foi anunciada ao início da tarde e vai ao encontro do previsto. ÉO BCE promete monitorizar as tensões nos mercados e diz-se pronto a atuar no sistema financeiro, caso tal se revele necessário. Contudo,

A principal taxa de juro de refinanciamento passa agora para os 3,50 por cento, a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez cifra-se nos 3,75 por cento e a taxa de juro aplicada a depósitos sobe para três por cento.

We raised interest rates by 0.5 percentage points.



, vinca o BCE."O setor da banca da Zona Euro é resiliente,. Ainda assim,e preservar a transmissão regular de política monetária", acrescenta.Quanto à escalada dos preços, a instituição liderada por Christine Lagarde sublinha que esta permancerá elevada durante um longo período.A banca está a atravessar uma fase de turbulência. Ao colapso do norte-americano Silicon Valley Bank, nos últimos dias, seguiu-se o mergulho em bolsa do Credit Suisse.

Apoios a famílias e empresas na mira do BCE

Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de política monetária desta quinta-feira, a presidente do Banco Central Europeu renovou o apelo aos governos dos países da moeda única para que comecem "rapidamente" a cortar nos apoios orçamentais a famílias e empresas, como forma de conter a inflação.Nas palavras de Christine Lagarde,

