A proposta, a que a Lusa teve acesso, pretende transformar Portugal num polo competitivo de produção e investigação, reduzindo a dependência externa de medicamentos essenciais e impulsionando a produtividade nacional.

O documento traça uma visão até 2035 para afirmar o setor como um ativo estratégico nacional e surge num contexto em que Portugal ocupa o 22.º lugar da União Europeia em produtividade, contrastando com o desempenho da indústria farmacêutica nacional, que apresenta uma produtividade duas vezes superior à média da economia e uma intensidade de Investigação & Desenvolvimento (I&D) cinco vezes acima da média da indústria transformadora.

Atualmente, o setor da indústria farmacêutica gera mais de mil milhões de euros (1.016 milhões) de Valor Acrescentado Bruto (VAB) anual e ultrapassa os 5.000 milhões de euros/ano em exportações --- um valor quatro vezes superior ao registado em 2019 e que representa 6,3% do total de bens exportados pelo país. Além disso, lidera o emprego qualificado na indústria transformadora, com mais de 47% dos seus trabalhadores "altamente qualificados".

Os dados da Apifarma indicam que a indústria farmacêutica em Portugal tem crescido em vendas e emprego, mas o excedente de exploração tem vindo a recuar.

Entre 2019 e 2024, o volume de negócios subiu para 2.276 milhões de euros (+9,4%) e o emprego direto ultrapassou os 10.500 postos de trabalho. Já o excedente bruto de exploração caiu 2,5%, para 217 milhões de euros.

Para escalar este contributo e responder às vulnerabilidades das cadeias de abastecimento globais, o estudo promovido pela Apifarma apresenta várias propostas, incluindo a aceleração burocrática (via verde) para investimentos estratégicos, espaços industriais pré-licenciados junto de `clusters` (em Lisboa, Porto e Coimbra), respondendo à escassez de espaço industrial, e o recurso a compras públicas estratégicas.

Na área da inovação e talento, a Apifarma propõe o lançamento de uma estratégia nacional de investigação clínica e a criação de um `hub` nacional de Inovação Farmacêutica e, para captar investimento, sugere a promoção internacional da marca Pharma Portugal e a criação de um barómetro anual de atratividade do setor.

Quanto ao financiamento, aponta para o aperfeiçoamento dos incentivos fiscais existentes e a criação de instrumentos especializados de coinvestimento.

A Apifarma defende que o sucesso desta estratégia exige um consenso nacional de longo prazo e uma concertação estratégica permanente entre as áreas pública, associativa e empresarial.

No estudo que realizou junto de empresas nacionais e multinacionais para avaliar como concretizar o potencial económico e estratégico do setor, em colaboração com a EY Parthenon, a Apifarma conclui que a indústria farmacêutica em Portugal tem reforçado a aposta em I&D, mas a atividade clínica permanece concentrada em poucas áreas terapêuticas.

Nos cenários que traça para futuro, Portugal sobe em todos os rankings europeus da Federação Europeia das Associações e Indústrias Farmacêuticas, aproximando-se do top 10 europeu.

No cenário mais ambicioso, Portugal subiria para a 12.ª posição (20.ª em 2024) no que se refere ao investimento em I&D e para a 13.ª nas exportações (avança quatro).

O estudo "Estratégia e Política Industrial para a Pharma em Portugal" vai ser hoje apresentado no Pátio da Galé, em Lisboa, no Congresso Apifarma 2026.