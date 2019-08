Aplicada multa recorde de 54 milhões de euros a empresas envolvidas num cartel dos seguros

A Autoridade da Concorrência concluiu a investigação confirmando existência desse cartel das seguradoras, com as coimas mais pesadas, de 42 milhões de euros, a serem aplicadas à Lusitânia e à Zurich, que tiveram também condenados dois administradores e dois diretores.



A este valor juntam-se mais 12 milhões de euros, já pagos pela Fidelidade e pela Multicare, no âmbito do mesmo processo.



A Seguradoras Unidas foi a única companhia a beneficiar de dispensa de coima, por ter denunciado e apresentado provas da participação no cartel.



As empresas envolvidas combinavam entre elas os valores que apresentavam a grandes clientes empresariais na contratação de seguros de acidentes de trabalho, de saúde e automóvel.



Os montantes eram sempre mais altos, de modo a que a empresa que tinha o cliente o conseguisse manter.



A Zurich diz que não aceita as conclusões da Autoridade da Concorrência e pondera recorrer aos tribunais competentes.