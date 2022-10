Apoio 125 euros. Apoio gera dúvidas e contradições

Há pessoas desempregadas que não receberam o apoio dos 125 euros do Estado, porque não apresentaram rendimentos nem recebem apoios sociais. É mais uma das situações polémicas em torno desta prestação. Depois de se saber que o dinheiro foi entregue a vistos gold, sabe-se agora que já as pessoas que não estão inscritas na Segurança Social ficam de fora do radar do fisco. É como se não existissem.