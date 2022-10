Apoio 125 euros. Falta de cruzamento de dados gera sistema injusto

O fiscalista Pedro Marinho Falcão afirma à Antena 1 que a falta de cruzamento de dados no sistema fiscal gera um sistema injusto.





O fiscalista reconhece que estas operações podiam atrasar a atribuição da ajuda dos atuais 125 euros, mas realça que o sistema foi mal desenhado, até porque ignora as circunstâncias de alguns contribuintes.Já para o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro a falta de cruzamento de dados é um mal menor na atribuição do apoio governamental. Isto porque o número de casos no universo de pessoas que precisa mesmo do apoio é insignificante.