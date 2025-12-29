Apoio à compra de carros elétricos esgotou em poucas horas após a abertura das candidaturas

O programa esgotou no dia em que o Fundo Ambiental abriu o prazo de candidaturas, segundo confirmou à Lusa fonte do Ministério do Ambiente.





As candidaturas abriram às 10h00 e, duas horas mais tarde, já tinham sido atingidas 82% das 2.200 vagas disponíveis. O número restante foi atingido entretanto, de acordo com a informação prestada por fonte do ministério que tutela o Fundo Ambiental.

O Governo destinou 8,8 milhões de euros para o apoio a pessoas singulares, para atribuir 2.200 incentivos à compra de veículos elétricos e, segundo dados do site do Fundo Ambiental consultados cerca das 16h00, já tinham sido apresentadas 2.203 candidaturas, das quais 2.201 consideradas elegíveis e duas declaradas excluídas.