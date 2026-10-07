Economia
Apoio às rendas. IHRU admite que problema persiste
O presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana admite que o problema dos apoios à renda está longe de estar totalmente resolvido e atribui as falhas à própria conceção do programa.
O responsável pelo IHRU releva que continuam a existir milhares de situações com dados incoerentes entre Finanças, Segurança Social, senhorios e inquilinos, o que impede o processamento automático dos apoios.
Mas assegura que quem tiver direito ao apoio acabará por receber, incluindo os retroativos.