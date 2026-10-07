Apoio às rendas. IHRU admite que problema persiste

António Pereira diz que o modelo foi criado pelo anterior Governo com pressupostos errados e que, na prática, nunca funcionou.



O responsável pelo IHRU releva que continuam a existir milhares de situações com dados incoerentes entre Finanças, Segurança Social, senhorios e inquilinos, o que impede o processamento automático dos apoios.



Mas assegura que quem tiver direito ao apoio acabará por receber, incluindo os retroativos.