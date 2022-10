Apoio de 125 euros começa a ser pago hoje

O pagamento do apoio extraordinário aos rendimentos, de 125 euros (titular principal) e de 50 euros (por dependente) será pago pela AT a um ritmo de 500 mil por dia a partir de hoje, totalizando cerca de cinco milhões de beneficiários, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças.De acordo com o gabinete do ministro Fernando Medina, "".", explicam as Finanças.Já no caso dos beneficiários de algumas prestações sociais, o apoio será pago na segunda-feira, pela Segurança Social, a 1,6 milhões de pessoas.A medida foi criada com o objetivo de mitigar o impacto da subida dos preços, sendo atribuído aos residentes com rendimento bruto até 2.700 euros por mês, ou seja 37.800 euros anuais, abrangendo ainda beneficiários de algumas prestações sociais, como o subsídio de desemprego.