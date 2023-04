Apoio de 90 euros a famílias vulneráveis começa a ser pago

Em comunicado difundido na quarta-feira, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou que

A ministra Ana Mendes Godinho, citada no comunicado, afirmou que esta é "mais uma medida extraordinária para apoiar as famílias mais vulneráveis face ao aumento de custos decorrentes da inflação".



Começa hoje a ser pago o apoio extraordinário de 90€ às famílias mais vulneráveis. Mais de um milhão de #famílias serão abrangidas. Continuamos empenhados em encontrar as melhores respostas para fazer face ao aumento do custo de vida provocado pela subida da inflação. — António Costa (@antoniocostapm) April 20, 2023





"Têm ainda direito a este apoio as famílias que não sejam beneficiárias da TSEE, mas em que pelo menos um dos elementos do agregado familiar seja beneficiário de uma das prestações sociais mínimas previstas ou em que uma das crianças seja titular de abono de família do 1.º ou 2.º escalão".



São prestações sociais mínimas o rendimento social de inserção, o subsídio social de desemprego, o complemento solidário para idosos, a pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, o complemento da prestação social para a inclusão e a pensão social de velhice.



. Ainda é possível fazê-lo nesta fase, com o Governo a indicar que está "garantido o pagamento retroativo do apoio após a respetiva atualização".Entrevistada na edição desta quinta-feira do, Ana Mendes Godinho deixou um apelo à atualização dos dados requeridos.Também o primeiro-ministro assinalou o início do pagamento do apoio extraordinário. No Twitter, António Costa escreve que o Executivo está empenhado "em encontrar as melhores respostas para fazer face ao aumento do custo de vida provocado pela subida da inflação".