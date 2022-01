Apoio social do Município de Leiria ajudou mais de 3.500 pessoas com 1,4 ME

"O número de famílias que procurou os apoios do município aumentou em todos os programas. Esta situação, no nosso entender, deve-se ao contexto de pandemia em que nos encontramos, que tem tido consequências socioeconómicas no seio das famílias, como desemprego, perda de rendimentos, rutura familiar, entre outros", afirmou hoje à agência Lusa Ana Valentim, que tem, entre outros, o pelouro do Desenvolvimento Social.

Numa nota de imprensa, a autarquia referiu que "a maior fatia do investimento está relacionada com o PRO Leiria [regulamento de apoio ao associativismo], que canalizou 627.925,35 euros em apoio financeiro ao setor social, mediante apresentação de candidaturas, tendo sido contempladas 46 atividades (283.254,75 euros) e 23 projetos de investimento (344.670,60 euros) de todo o concelho".

"A segunda maior fatia foi atribuída através do Fundo Municipal de Emergência Social, que disponibilizou 390.184,41 euros em apoios com objetivo de minorar necessidades prementes, tendo auxiliado 770 pessoas e três instituições", adiantou.

Já o Programa de Comparticipação ao Arrendamento chegou a 270 agregados familiares, totalizando 245.618,04 euros, para ajudar famílias sem capacidade de assumir encargo com renda de casa, esclareceu a mesma nota.

"O município prestou ainda auxílio a 869 pessoas na aquisição de medicamentos, através do Programa de Comparticipação em Medicamentos, com um montante de 86.900 euros", assinalou.

Por seu turno, o projeto Creche para Todos, destinado a famílias para integração de crianças em creche da rede privada, alcançou 99 crianças, com um total de 79.328,15 euros, enquanto o projeto Morada Certa, que visa a integração social de pessoas em situação de sem-abrigo, apoiou três pessoas, com 21.600 euros.

O Gabinete de Atendimento Social do Município prestou ajuda a 1.127 munícipes, tendo o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes atendido 423 pessoas, acrescentou a nota de imprensa.

Ana Valentim acrescentou que quem pede apoio à Câmara de Leiria são, essencialmente, "famílias que procuram uma resposta para o seu problema, que pode ser a incapacidade de pagar a renda de casa, de adquirir os seus medicamentos e nalguns casos que lhes sejam garantidas as necessidades básicas".

"Se temos uma família que recorre ao Fundo Municipal de Emergência Social e solicita apoio alimentar, podemos dizer que está em fim de linha", reconheceu, acreditando que "as pessoas recorrem cada vez mais aos programas da Câmara Municipal porque obtêm uma resposta rápida".

Questionada sobre o tipo de famílias que mais recorrem a apoios do município, a vereadora declarou tratar-se de "famílias em situação de desemprego e doença, com perda de rendimentos, agregados familiares monoparentais e idosos".

Ana Valentim disse ainda não prever que no corrente ano haja um decréscimo nos apoios concedidos pelo município, mas antes um aumento, dado que "a retoma para famílias em situação de vulnerabilidade social é sempre mais difícil".