Apoios às empresas atingiram 1 182 milhões de euros nos primeiros três meses do ano

São dados enviados pelo Ministério das Finanças em antecipação à execução orçamental de março que deverá ser conhecida esta tarde.



Este valor corresponde a 84% da verba executada durante todo o ano de 2020 e a um aumento de 150% face à média mensal do ano passado...



Os apoios a custos fixos das empresas no âmbito do programa APOIAR mais do que triplicaram.



Já as medidas de apoio aos custos do trabalho, em especial o layoff e apoio à retoma progressiva, somaram quase 650 milhões de euros.