Apoios do Estado. Grupos que detêm SIC e TVI levam 3,5 milhões cada

Os jornais Observador e Eco rejeitaram o dinheiro do Estado para compra de publicidade institucional. As duas publicações consideram o processo pouco transparente. A maior fatia do apoio do Estado irá para os grupos que detêm a SIC e a TVI, perto de 3,5 milhões de euros cada um.