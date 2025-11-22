Após alertas norte-americanos. TAP cancelou os voos para Caracas

Após informação das autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos sobre a situação de segurança no espaço aéreo do país, a TAP decidiu cancelar os voos TP170 deste sábado e da próxima terça-feira para a Venezuela.





A TAP explica numa nota à Lusa que a decisão "decorre de informação emitida pelas autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos da América, que indica não estarem garantidas as condições de segurança no espaço aéreo venezuelano, nomeadamente na zona de informação de voo Maquetia".







A agência Reuters deu conta de que, para além da TAP, também a brasileira Brazil's Gol e a colombiana AVIANCA cancelaram os voos a partir da capital venezuelana.





A companhia colombiana disse à agência que o cancelamento dos voos se deve a riscos potenciais devido à deterioração das condições de segurança e ao incremento da actividade militar na região.



A agência federal norte-americana de aviação alertou ontem para uma situação potencialmente perigosa.



Os Estados unidos aconselham precaução a aviões que sobrevoem a Venezuela.





O aviso estende-se a todo o espaço aéreo venezuelano, que inclui também parte das Caraíbas.





Este alerta surge num momento em que aumenta a tensão entre Donald Trump e Nicolas Maduro.





A TAP fez saber que "todos os passageiros foram informados do cancelamento e de que poderão, caso entendam, proceder ao pedido de reembolso".